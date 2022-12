GF VIP, Micol Incorvaia ha una crisi di panico: urla nel confessionale. Cosa è successo con Tavassi

Giovedì 15 Dicembre 2022, 09:27

Aria di crisi al GF Vip tra Micol ed Edoardo Tavassi. Dopo che il fratello di Guendalina è andato a sfogarsi con Antonella Fiordelisi, la Incorvaia se l'è presa non poco con lui, tanto da aver fatto intendere non solo di esserci rimasta male ma anche di non digerire proprio l'atteggiamento della schermitrice e le sue interazioni con Edoardo. Ma cosa potrebbe accadere adesso? Micol lascerà la casa come minacciato? Oppure la faccenda è pronta a ricomporsi?

