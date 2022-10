Gf Vip, «la cosa più intima che si possa fare con te»: il gesto di Edoardo per Alberto

Giovedì 27 Ottobre 2022, 08:26

Nella casa del GF Vip, c'è un rapporto che spesso fa discutere i fan su Twitter. Si tratta di quello tra Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis. Alberto più volte ha spiegato di provare attrazione per Edoardo, quest'ultimo però si limiterebbe solo a scherzare con lui. È successo anche con il microfono che i concorrenti devono indossare dentro la casa: "Questa è una delle cose più intime che si possano fare qua dentro, scambiarsi il microfono" ha detto Edoardo, giocando con il microfono di Alberto. "A me basta" ha risposto De Pisis. "Alberto dovrebbe rimanere distaccato per un po' di giorni e poi voglio vedere" ha scritto un utente su Twitter, convinto che Edoardo, appena Alberto prova ad allontanarsi, corre a cercarlo anche per futili motivi.

