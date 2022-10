Gf Vip, il giallo di Nikita: la sorella glielo ha detto sottovoce prima di lasciare la casa

Giovedì 27 Ottobre 2022, 08:14

Nella puntata in diretta su Canale 5 del GF Vip, c’è stata al centro dell’attenzione anche Nikita Pelizon. La sua storia ha commosso lei stessa e il pubblico. La modella ha raccontato di essere scappata di casa a 16 anni e di essere cresciuta in una famiglia di Testimoni di Geova. In puntata, ha ricevuto la visita a sorpresa dei suoi fratelli: Jessica e Raffaele. Si è trattato di un momento molto toccante, seguito con passione da molti utenti anche su Twitter, a cui non è sfuggita una frase pronunciata dalla sorella Jessica, che ha voluto così dare un consiglio a Nikita: “Stai attenta a Elenoire”. Non è chiaro però se Nikita sia riuscita a sentire l’avvertimento e di fare così tesoro del punto di vista esterno alla casa di sua sorella. “Le ha detto di stare attaccata a George e di stare attenta a Elenoire” ha riportato un utente su Twitter. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: “Dreams” from Bensound.com

