Gf Vip, Giaele ha raccontato ad Antonino qualcosa di scottante: ecco cosa (e cosa potrebbe svelare lui)

Giovedì 22 Dicembre 2022, 11:49

Tutti stupiti per quanto è accaduto ieri al Grande Fratello Vip, quando ci siamo trovati di fronte ad un faccia a faccia tra Antonino Spinalbese e Giaele. Dopo quattro giorni di totale indifferenza, i due si sono confrontati sulla fine del loro rapporto di amicizia ma ciò che ha stupito molti è stato l’atteggiamento dell’hair stylist che, ad un certo punto, ha minacciato la De Donà di essere pronto a rivelare in pubblico alcune questioni personali che lei gli aveva fatto in confidenza. Un colpo davvero basso che sembra aver messo KO la povera Giaele, piombata nella disperazione. Ma che cosa avrà mai confidato al coinquilino? Sarà davvero qualcosa di così grave? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

