GF Vip, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele: la reazione del ragazzo alle sue parole

Lunedì 24 Ottobre 2022, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 09:23

Nella casa del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha rivelato di aver cominciato a provare qualcosa di più che un affetto di semplice amicizia per Daniele Dal Moro. I due concorrenti, negli ultimi giorni, sono apparsi sempre più vicini e affiatati. Anzi, Elenoire ha praticamente confessato di esserci cascata con tutte le scarpe. Addirittura, la Ferruzzi si è confidata con Giaele De Donà, rivelandole che, in realtà, ha già parlato con Daniele della situazione, trovando una risposta affermativa. Come andrà a finire stavolta? Elenoire rischia di rimanere scottata come è già successo con Luca Salatino?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, la casa dove vive Elenoire Ferruzzi: il video della sua vera abitazione