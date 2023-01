GfVip, la frase agghiacciante di Davide su Oriana: ci saranno conseguenze per quanto detto?

Giovedì 19 Gennaio 2023, 07:27

Al Grande Fratello Vip, Davide Donadei prende di mira Oriana Marzoli. Il concorrente si è lasciato sfuggire una frase infelice nei confronti della coinquilina (e non è nemmeno la prima volta che accade). Tanti telespettatori sono rimasti agghiacciati dalle sue parole e ora chiedono che la produzione del reality show prenda provvedimenti nei suoi confronti. Ma cosa ha detto Davide riguardo ad Oriana? E, soprattutto, cosa accadrà adesso? Rischia di essere squalificato? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

