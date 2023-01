GF VIP, la battuta agghiacciante di Attilio su Nikita lascia senza parole Onestini

Mercoledì 18 Gennaio 2023, 08:00

Nella casa del GF VIP, Attilio Romita si è lasciato andare ad alcuni commenti su Nikita Pelizon, nel bel mezzo di una conversazione con Oriana e Sarah, dove successivamente è intervenuto anche Luca Onestini. La sua battuta agghiacciante ha trovato anche un certo consenso nelle risposte di Oriana e Sarah, che sono rimaste ad ascoltare e a condividere il pensiero con Attilio, mentre Luca Onestini è apparso senza parole. "Io non riesco ad immaginarmi una cosa di sesso con Nikita. Non mi fa sangue. Non mi verrebbe la voglia di strappare il perizoma a morsi, ma proprio per niente" ha spiegato il giornalista. Sui social molti utenti hanno commentato la breve clip video: "Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo" ha scritto un utente su Twitter. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Antonino mette in guardia Daniele: svela che lo ha letto quando era fuori dal GF VIP. Saranno presi provvedimenti?