GF VIP, il momento romantico tra Daniele e Wilma: fan senza parole

Mercoledì 18 Gennaio 2023, 07:47

Le lacrime di Wilma Goich al Grande Fratello Vip hanno fatto intenerire oltremodo Daniele Dal Moro che, per consolarla, si è reso autore di un gesto davvero inaspettato. L’ex tronista ha infatti preso in braccio la cantante, cullandola sulle sue ginocchia, stringendola forte e baciandola sulle guance. Inutile dire che il momento ha causato una serie di reazioni differenti nei telespettatori, molti dei quali non hanno mostrato alcuna solidarietà né comprensione nei confronti della Goich. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

