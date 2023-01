GF Vip, Daniele zittisce Oriana dopo quanto accaduto ieri notte: cosa le ha detto sorprendendo i fan

Mercoledì 11 Gennaio 2023, 08:43

Dopo la notte passata assieme e il bacio scoccato sotto le coperte, si può dire ufficialmente che nella casa del Grande Fratello Vip sia partita la ship tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli. Una storia, questa, che però non convince del tutto i telespettatori, soprattutto per l’atteggiamento dell’ex tronista nei confronti della concorrente di origine venezuelana. E, a proposito di ship nella casa, spuntano già i paragoni su quanto avvenne al Grande Fratello 16 nel 2019 tra lo stesso Daniele e Martina Nasoni. Le due storie sembrano essere davvero molto diverse. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

