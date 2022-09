Lunedì 26 Settembre 2022, 11:10

Al Gf Vip, dopo la prima settimana di permanenza nella casa, emergono anche le prime incomprensioni tra regia e concorrenti: è il caso di Daniele Dal Moro, finito a dormire in giardino

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stmapa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

