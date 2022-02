Martedì 1 Febbraio 2022, 12:19

Una battuta che Barù ha fatto a Soleil non è passata inosservata, soprattutto perché svela qualcosa della sua vita sentimentale fuori dalla Casa. Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Funday" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Barù sbotta con il pubblico da casa per Soleil: il gesto che stupisce Giucas. Cosa ha fatto dopo la puntata