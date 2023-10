Gf, Heidi Baci e Massimiliano Varrese si sono riavvicinati: «Che situazione...»

Martedì 10 Ottobre 2023, 15:12

Heidi Baci e Massimiliano Varrese si trovano ora in un clima più rilassato e si sono ritrovati in giardino per chiacchierare e scherzare. Questo, effettivamente, potrebbe segnare un nuovo inizio per i due concorrenti. Nel dialogo tra i due, dialogo "ravvicinato" in giardino, si evidenzia una sorta di rivalità scherzosa dopo le incomprensioni dei giorni scorsi. Massimiliano, intercettato dai microfoni del Grande Fratello, dice: «Mi dispiace se te ne vai... a te invece...». La rispota di Heidi riallaccia il rapporto tra i due: «Certo che mi dispiace però è il gioco...»