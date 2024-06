Io canto Family 2024, Carlotta D'amico e mamma Erika Colaianni trionfano: ecco chi sono (e quanto hanno vinto9

Si è chiusa la prima edizione del programa Io canto Family, lo show condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Nella serata di mercoledì 12 giugno 2024 si è aggiudicata la vittoria la coppia energica e scoppiettante composta da Carlotta D'amico sua mamma Erika Colaianni. La giuria, supportata dalla presenza di Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, la radio ufficiale del programma, ha assegnato a questa coppia grintosa la vincita: ben 50mila euro. La serata si è chiusa nel migliore dei modi con la gioia dei coach Iva Zanicchi, Benedetta Caretta, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo e Cristina Scuccia. Ma chi sono le vincintrici e qual è la loro storia?

Tim Summer Hits 2024, top e flop seconda serata: Mahmood protagonista, Fiorella Mannoia e Michele Bravi spoilerano il feat, la gaffe di Ghali

Il loro percorso in gara Carlotta D’Amico e mamma Erika: cosa sappiamo

Le due voci hanno dimostrato lungo tutto il percorso grandi capacità, energia e passione. Era stato chiaro fin dalla loro prima esibizione, ma lo hanno confermato nella finale davanti ai giudici Al Bano, Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Claudio Amendola che hanno poi scelto di premiare la loro esibizione. Avevano portato in gara inizialmente «La prima cosa bella», che mamma Erika ha dedicato a sua figlia: «Lei è la mia prima cosa bella» ha dichiarato.

Il loro percorso in finale è poi proseguito con la performance «Sei nell’anima», altro brano che racconta molto del loro stretto legame, tanto che la bambina si è commossa in diretta durante l'esibizione. La conduttrice Michelle Hunziker ha poi sdrammatizzato il momento: «Ma sono lacrime di gioia, vero Carlotta?» rivolgendosi alla bambina che ha chiaramente confermato e tutto si è risolto nel migliore dei modi. E la sua gioia ha aggiunto ancora più emozione alla serata.

Carlotta D’Amico e mamma Erika: cosa sappiamo

Carlotta D'amico è la concorrente più giovane di Io Canto Family: 8 anni ed energia da vendere.

La bambina ha infatti cantato in coppia con la madre Erika, di 17 anni più grande. Il loro intenso legame è dovuto al fatto che sono cresciute insieme e la loro intesa è la carta vincente sul palco. Che cosa faranno le vincitrici con la loro meritata vincita? Erika ha dichiarato: «"Ho sempre avuto paura di non poter far studiare Carlotta come merita, li userei per il suo futuro». E Carlotta sogna in grande «Io ci andrei a New York».