Sissi 3, stasera su Canale 5 l'ultima puntata della serie con Dominique Devenport: come finisce

Stasera in tv, giovedì 13 giugno, andrà in onda su Canale 5 il finale di Sissi - Atto terzo. La seconda metà della terza stagione di "Sissi", la serie tedesco-austriaco con Dominique Devenport e Jannik Schumann che racconta la vita di Elisabetta di Baviera, diventata Imperatrice d'Austria-Ungheria, torna stasera con gli ultimi tre episodi. vediamo dunque le anticipazioni dell'ultima puntata di Sissi 3.

Sissi 3, stasera l'ultima puntata

Il primo episodio - Dopo che qualcuno l'ha seguita segretamente da Vienna, Franz scopre dove si trova Sissi, e si reca in Francia per raggiungerla.

le anticipazioni

Il secondo episodio - Sissi torna a palazzo e, dopo aver letto le richieste dello zar per l'alleanza, suggerisce a Franz di proporre un trattato di pace tra Russia, Germania e Austria. Albert, intanto, cerca di istigare i lavoratori a ribellarsi contro l'imperatore per aver giustiziato tre agitatori. Grunne cerca di farlo ragionare, rivelando di essere generale di cavalleria, e dice di non essere più dalla parte del kaiser. I soldati di Franz fanno irruzione a casa di Johann, che decide di sacrificarsi per Albert e Grunne. Quest'ultimo, a sua volta, si lascia arrestare per permettere ad Albert di fuggire. Albert, ormai disperato, si reca da Gustav e Walli e li costringe a farlo entrare a palazzo con un obiettivo bene in mente: uccidere Franz.

Come finisce

Il terzo episodio - Albert prende Rudolf in ostaggio e in una lettera indirizzata all'imperatore chiede la vita del sovrano in cambio di quella del bambino. Sissi intercetta la lettera prima che Franz possa leggerla e si mette alla ricerca di Rudolf. Gustav esorta suo fratello a perseguire le richieste dei lavoratori con mezzi pacifici. Dopo aver mostrato a Franz la lettera di minaccia, il conte Grunne rivela il luogo in cui i ribelli nascondono le armi e dove Franz sospetta si trovi il ricattatore. L'arciduchessa Sophie riceve il cancelliere Otto von Bismarck, mentre Sissi e Franz trovano Rudolf, ma vengono scoperti da Albert. Quest'ultimo rilascia il piccolo, ma prende Franz e Sissi in ostaggio e appicca un incendio fuori dalla loro prigione. Bismarck diventa sempre più impaziente e minaccia di partire. Grunne ricorda ad Albert le ultime parole di suo padre Johann, di fare la cosa giusta e riesce a liberare Sissi e Franz dalla prigione in fiamme.

Il cast

Confermata, nel ruolo della protagonista, l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann.

Dominique Devenport è Sissi;

Jannik Schümann è Franz;

David Korbmann è il conte Grünne;

Désirée Nosbusch è l’arciduchessa Sophie;

Tanja Schleiff è la contessa Esterházy;

Giovanni Funiati è il conte Andrassy, storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventa il Primo Ministro ungherese;

Murathan Muslu è Ödön Körtek, leader ribelle ungherese;

Boris Aljinovic è Napoleone III;

Amanda da Gloria è la contessa Emanuelle Andrássy;

Bernd Hölscher è Otto von Bismarck.

Le new entry

Arian Wegener è Rodolfo d’Austria-Ungheria; figlio di Sissi e Franz;

Pauline Werner è Wallis, criminale che fa coppia con Gustav (Max Hubacher);

Max Hubacher è Gustav, criminale che fa coppia con Wallis;

Deniz Orta è Alma;

Jakob Geßner è Albert, leader del movimento operaio;

Daniel Friedrich è l’Arciduca Francesco Carlo;

William Mang è Barone von Wertheim;

Walter Sachers è Johann.