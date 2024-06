Io canto family, la gaffe di Al Bano Carrisi su Biagio Antonacci: cosa ha detto sulla canzone Iris

Giovedì 13 Giugno 2024, 08:37

Durante l'ultima puntata di Io Canto Family, il giurato del programma e celebre cantante italiano Al Bano Carrisi ha commesso una gaffe relativa ad una delle canzoni cantate da una delle coppie in gara, facendo uno scivolone su un collega importante quasi quanto lui, uno degli artisti italiani più amati di sempre: Biagio Antonacci. Quello dell'ugola d'oro di Cellino San Marco è stato un errore da matita rossa che ha fatto impazzire il pubblico della trasmissione condotta da Michelle Hunziker su Canale 5. Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile il buon Al Bano? Quale sarà mai stato il suo errore così grande? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Photo credits: Kikapress; Music by Korben MkDB



