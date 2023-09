GF, Giselda e l'inquietante cambiamento di voce: cade la "maschera" della concorrente veneta?

Sabato 30 Settembre 2023, 08:47

Giselda Torresan è una delle concorrenti più dibattute del Grande Fratello di quest'anno, soprattutto a causa del suo tono di voce distintivo. Tuttavia, di recente è emersa un'inaspettata rivelazione riguardante la sua voce. Inizialmente, Giselda si è presentata come una persona comune, con un lavoro e una passione per la montagna. Tuttavia, sin dall'inizio del programma, sono circolate voci sul suo passato, compreso il suo presunto licenziamento prima di entrare nella casa del GF. Ma ciò che ha colpito di più è la segnalazione di un fan di Deianira Marzano, che sostiene di conoscere Giselda molto bene. Questa persona afferma che Giselda avrebbe creato un personaggio, persino modificando il tono della sua voce per apparire più goffa e attirare l'attenzione. Secondo questa segnalazione, la voce di Giselda nel Grande Fratello non sarebbe la sua voce reale. La fan ha confrontato la voce di Giselda con un messaggio vocale ricevuto dalla concorrente e ritiene che il timbro sia stato alterato in modo significativo. Inoltre, durante un dibattito all'interno della casa, a causa della scelta di Beatrice di mandare in nomination proprio Giselda, la concorrente è sembrata rispondere a una provocazione "di pancia" e con una voce che è apparsa molto diversa da quella usata fino ad oggi. Tutto questo solleva la domanda se Giselda abbia creato un personaggio per attirare l'attenzione, magari di comune accordo con la produzione. "Da Veneta avevo capito che usava la voce stridula per crearsi il personaggio "interessante". Nemmeno i nostri nonni parlano così oramai. Una che usa i social è finge di venire da un mondo senza tecnologia e senza alcun contatto con la modernità, fa ridere solo i polli" ha scritto un utente su X. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: Korben



