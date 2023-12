Gf, Federico sorprende tutti: anche Rosy. Cosa è accaduto durante la notte

Giovedì 21 Dicembre 2023, 15:26

Sta facendo discutere quello che è successo nella notte al Grande Fratello, quando Federico Massaro si è tolto i pantaloni e si è praticamente gettato su Rosy Chin. Ma cosa avrà mai combinato il modello concorrente del reality show di Casa Mediaset? E quali saranno stati i commenti dei telespettatori? Andiamo a scoprire insieme cosa è successo nella casa più spiata d'Italia. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



GF, 'ahi, mi fai male': Rosy dà un calcio a Fiordaliso per zittirla. Ecco cosa le stava dicendo