GF, Beatrice Luzzi gelosa di Vittorio? Cosa ha detto e la strana reazione

Venerdì 19 Gennaio 2024, 07:28 - Ultimo aggiornamento: 08:10

Beatrice Luzzi continua a fare discutere all'interno della casa del Grande Fratello 2023. Poche ore fa si è verificato un episodio che ha lasciato sgomenti i telespettatori di Canale 5. Infatti, in una clip caricata dagli utenti sulla piattaforma X si vede Beatrice Luzzi ai fornelli. Nel mentre anche Rosy Chin la aiuta con le faccende domestiche e si sussegue un via vai di altri concorrenti, tra cui Vittorio. A un certo punto Beatrice viene a sapere da Rosy Chin che quest'ultima ha condiviso il letto con Vittorio, durante la notte: "Ho dormito con Vitto" dice Rosy Chin. Beatrice inizialmente non risponde. Poi Rosy Chin prosegue: "Che c'è Bea? Ti dà fastidio che ci abbia dormito insieme?". Ed ecco il dettaglio che ha lasciato indispettiti i telespettatori di Canale 5. "È che appena trovi uno spazio subito ti infili subito nei letti degli altri" replica stizzita la Luzzi. Sembra proprio che, a detta dei telespettatori, questa sia stata una scenata di gelosia vera e propria da parte di Beatrice Luzzi. Sulla piattaforma X sono fioccati diversi commenti a riguardo della questione. "Deve lasciare stare Vittorio...!". "No raga, ma vi rendete conto che lo sta tartassando?". Oppure "Ma adesso Vittorio non è libero di dormire con chi vuole. "Questa mi sa tanto di scenata di gelosia da parte della Bea". Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate del Grande Fratello! Photo Credits: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy



