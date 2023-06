Gerry Scotti “distrutto” da Marco Liorni, Mediaset interviene: cosa succede adesso a "Caduta libera"

Venerdì 30 Giugno 2023, 10:22

Mediaset costretta a scendere in campo direttamente per uno scontro a distanza nel preserale estivo di Canale 5, battuto nei numeri dal suo diretto concorrente di casa Rai: Reazione a Catena. La sfida tra Gerry Scotti e Marco Liorni ha infatti convinto i piani alti del biscione della necessità di intervenire sul quiz di punta della rete ammiraglia di Cologno Monzese. Ma qual è la decisione che hanno preso i vertici di Mediaset? Cosa succederà adesso al celebre programma condotto da Gerry Scotti? E, soprattutto, qual è il motivo che ha portato ai bassi ascolti di Caduta Libera? Scopriamolo insieme!

