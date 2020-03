Flavio Montrucchio e Alessia Mancini a Verissimo: «Abbiamo perso un figlio». Silvia Toffanin si commuove

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini a Verissimo: «Abbiamo perso un figlio». Silvia Toffanin commossa. Oggi, il conduttore di Primo appuntamento e l'ex naufraga sono stati ospiti nel salotto di Canale 5. Hanno parlato della loro storia d'amore e anche di un momento duro della loro relazione.

Ecco le parole di Alessia Mancini: «Tra Mia e Orlando, ho perso un figlio. A volte può capitare che ci siano delle interruzioni involontarie di gravidanza. Non ci siamo dati per vinti ed è arrivato Orlando». Silvia Toffanin resta senza parole e li ringrazia per il racconto così intimo.

Poi Flavio Montrucchio parla del loro primo incontro: «È stato un colpo di fulmine, ci siamo visti in discoteca e l'ho corteggiata subito. Mi ero innamorato e per lei ho fatto di tutto. Dopo due anni ci siamo sposati. Stiamo insieme da 18 anni».



