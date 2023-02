Fiori sopra l'inferno, stasera in tv la prima puntata della serie con Elena Sofia Ricci: nel cast anche l'ex gieffino Mario Ermito. Anticipazioni e trama

Parte stasera in tv la nuova serie "ad alta tensione" di Rai 1 alle 21.25 « Fiori sopra l'inferno» la miniserie co-prodotta da Rai Fiction e Publispei, per la regia di Carlo Carlei, e tratta dall'omonimo romanzo thriller di Ilaria Tuti. Tre prime serate ad alta tensione a partire da lunedì 13 febbraio. Un'Elena Sofia Ricci come non l'abbiamo mai vista, alle prese con una storia che ha appassionato i lettori con il romanzo.

Fiori sopra l'inferno, stasera in tv: la trama

Un piccolo paese di montagna. Paradiso apparente che nasconde tra i suoi vicoli silenzi e inconfessabili segreti. Un killer che si lascia alle spalle una scia di sangue per difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli. Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci) è un'esperta profiler di quasi sessant'anni, arrivata dalla città assieme alla sua squadra, composta dall'ispettore capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) e dal giovane Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in fuga da sé stesso e dal proprio passato. Forte, tagliente e caparbia, trovare le risposte è il mestiere di Teresa. Ma cosa accade quando, a causa dei primi sintomi dell'Alzheimer, sono le domande a sparire? Una co-produzione Rai Fiction-Publispei, per la regia di Carlo Carlei, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione della Polizia di Stato.

Il primo episodio

Nel primo episodio della miniserie la Battaglia indaga sulla morte di un ingegnere. La donna deve però far fronte ad un grande problema: le si presentano i primi sintomi di un Alzheimer precoce. Il caso si presenta fin dal primo momento particolarmente complicato: inoltre, come non bastasse, Teresa è alle prese con i primi sintomi di un Alzheimer precoce.

Secondo episodio

L’uomo nascosto nel buio è Cristian Lusar, ma le sue impronte digitali non corrispondono a quelle della scena del crimine. Intanto Lucia e Mathias escono di notte, determinati a trovare il Fantasma. Tra gli alberi, l'uomo misterioso li osserva. L’indomani, Gaetano Brughi va da Teresa e le rivela che nel punto dov’è stato trovato l’auto di Valent, era sepolto lo scheletro di un bambino. Mentre Parisi e Marini cercano nuove piste, Teresa va dalla dottoressa Mura. I suoi vuoti di memoria sono sempre più frequenti. Mathias dà il cellulare a Lucia: potrà fotografare il Fantasma quando andrà a bere il latte. L’indomani Lucia trova la ciotola vuota e un macabro regalo. La scientifica fa i rilievi mentre la bambina parla con Teresa e le mostra la foto del cervo con la collana. Teresa si fa indicare il punto dove è stata scattata e parte. Il percorso è duro, il freddo intenso e di colpo le gira la testa. Teresa sviene sotto gli occhi del misterioso uomo dal tabarro.

Il cast

Ecco il cast della mini-serie che andrà in onda su rai 1 da oggi 13 febbraio: Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia, Giuseppe Spata è Massimo Marini, Gianluca Gobbi è l’ispettore capo Giuseppe Parisi, Lorenzo Acquaviva è Ambrosini, Urs Remond è il dottor Carlo Ian, medico di Travenì, Luigi Petrucci è il capo della scientifica Giulio Nistri, Vittorio Garofalo è il piccolo Diego, Lorenzo McGovern Zaini è il piccolo Mathias, Tosca Forestieri è la piccola Lucia, Eva Cela è Ginevra, Christian Burruano, Mario Ermito, Filippo Velardi.

Sul suo personaggio, Elena Sofia Ricci ha detto: «Teresa ha un segreto che non osa confessare neanche a se stessa, e per la prima volta ha paura. Cercherò di restituire tutta la profonda umanità che questo personaggio merita».

Che ruolo interpreterà l'ex gieffino Mario Ermito?

Nel cast di Fiori sopra l’Inferno, oltre alla Ricci, l’attore tedesco Urs Remond e l’ex gieffino Mario Ermito, che pur rivelando la sua presenza via Instagram ha avvolto nel mistero il ruolo che interpreterà.