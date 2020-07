Omaggio a Morricone: Il Maestro Gatti, su Radio3 e Rai5, dirige le musiche di Mission con l'Orchestra Rai

Con la più celebre melodia del film Mission, Gabriel’s oboe, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai rende omaggio al grande compositore Ennio Morricone recentemente scomparso, nel concerto di giovedì 9 luglio all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, trasmesso in diretta alle 20.30 su Radio3 e in diretta-differita alla 21.15 su Rai5.



Protagonista sul podio Daniele Gatti, al suo secondo appuntamento con il ciclo di “Concerti per la ripresa” della compagine Rai. Solista per Gabriel’s oboe Francesco Pomarico, primo oboe dell’Orchestra Rai.



Una settimana dopo aver riaperto l’attività sinfonica dell’Orchestra con un programma dedicato a Mozart e Stravinskij, il maestro milanese, dopo l’omaggio a Morricone, affronta due grandi pagine per orchestra d’archi del primo Novecento: Metamorphosen per 23 archi di Richard Strauss e Verklärte Nacht di Arnold Schönberg.



Direttore musicale dell’Opera di Roma, dell’Orchestra Mozart e Consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra, Gatti ha svolto importanti incarichi stabili presso le orchestre del Concertgebouw di Amsterdam, dell’Accademia di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra e la Royal Opera House di Londra, e dirige abitualmente molte fra le maggiori formazioni sinfoniche, fra le quali i Berliner e i Wiener Philharmoniker, la Symphonieorchestrer des Bayerisches Rundfunk e la Filarmonica della Scala.



Il primo brano in programma, Metamorphosen, è stato composto da un Richard Strauss più che ottantenne, rielaborando abbozzi precedenti, nel 1945, all’indomani del bombardamento dell’Opera di Vienna, a lui carissima al pari di quella di Dresda, pure distrutta poco tempo prima. In un mese portò a termine la composizione, destinandola a 10 violini, 5 viole, 5 violoncelli e 3 contrabbassi trattati solisticamente.



Espressione di un dolore intenso e interiorizzato, quasi un Requiem per questi due teatri e per tutti gli altri andati perduti, il lavoro sviluppa in una fascinosa matassa di suono alcuni brevi frammenti tematici, che comprendono citazioni dalla Marcia funebre dell’Eroica di Beethoven e dal lamento di Re Marke nel Tristano di Wagner, in una serie di variazioni libere, metamorfosi appunto.



A una poesia di Richard Dehmel intitolata appunto Notte trasfigurata allude invece la seconda pagina in programma: Verklärte Nacht, composta da Arnold Schönberg nel 1899 in una prima versione per sestetto d’archi. In una notte invernale, in un bosco illuminato dalla luna, una donna confessa al suo compagno di portare in grembo il figlio di un altro.



La comprensione e il sostegno di lui, e il bacio che si scambiano, sublimano la vicenda in una trasfigurazione universale. Intrisa di umori tardoromantici, ancora lontana dalle scelte radicali che solo più tardi porteranno Schönberg alla atonalità e alla dodecafonia, questa composizione, scritta a venticinque anni, resta il suo primo lavoro originale e importante. Trascritta nel 1917 per orchestra d’archi, la partitura fu ulteriormente riveduta nel 1943.



Daniele Gatti tornerà a dirigere l’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai giovedì 23 luglio, per una serata dedicata al “Novecento francese”, che affianca pagine come Danses per arpa e archi di Claude Debussy, Mister de l’instant per archi, cimbalom e percussioni di Henry Dutilleux e la Sinfonia n. 2 in re maggiore per orchestra d’archi e tromba ad libitum di Arthur Honegger.



Per motivi legati all’emergenza sanitaria, durante tutto il ciclo di “Concerti per la ripresa”, per i professori dell’Orchestra della Rai, per gli artisti e per tutte le persone coinvolte, saranno attuate le necessarie norme di sicurezza e non sarà previsto l’accesso in sala del pubblico. La musica firmata Rai arriverà comunque nelle case di tutti gli italiani attraverso Radio3 e il portale di Rai Cultura, che trasmetteranno in diretta e in streaming tutti gli appuntamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA