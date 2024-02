​Emma e la borsa piccione sfoggiata a Sanremo 2024: lo strano accessorio portato al Festival

Emma è stata una delle protagoniste del green carpet del Festival di Sanremo 2024. La cantante salentina, che all'Ariston porterà il brano inedito Apnea, ha debuttato sul tappeto verde con un abito bianco e un trench in pelle. A stupire tutti, però, è stato un dettaglio in particolare del suo look: la borsa piccione, conosciuta come pigeon clutch, salita alla ribalta anche grazie a Carrie Bradshaw, il personaggio di Sarah Jessika Parker in Sex and The City.

Cosa è? Vista da fuori sembra non essere una borsa: come Emma ha mostrato nelle storie, la borsa si apre sul dorso rivelando un'incavatura dove la cantante ha messo i pochi oggetti che portava con sé.Lontana dal concetto di glamour di tantissime it-bag, questa borsa iper realistica utilizza le fattezze di un uccello molto comune e non canonicamente bello o aggraziato per trasformarlo in un oggetto del desiderio.