Verissimo, Elettra Lamborghini e il primo appuntamento con Afrojack: «Disastro, mise sotto un porcospino»

Elettra Lamborghini è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante-ereditiera, fresca di matrimonio, ha raccontato come ha conosciuto suo marito Afrojack: «Me lo hanno presentato a Treviso, a un festival. Lui voleva conoscermi. Dopo un mese sono andata in Olanda a casa sua, ma è stato un disastro. Mi ha portato fuori con una Lamborghini e ha messo sotto un porcospino. Io sono una tipa molto karma, non uccido neanche un "mosquito" perché credo che non ne abbiamo il diritto. È stato un disastro, ma mi ha preso».

Stuzzicata da Silvia Toffanin, Elettra ha rivelato: «Assolutamente no, non gliel'ho data. Anzi il mio consiglio alle ragazze è "non la date"». E poi ha aggiunto: «Gli dissi chiaramente che se voleva baciarmi dovevamo essere fidanzati, e poi così è stato».

Elettra ha parlato a Silvia Toffanin del suo rapporto con Afrojack, delle libertà che si concedono e della loro complicità. «Mio marito è il mio migliore amico», ha detto la giovane bolognese. Nel corso della trasmissione sono state mostrate le inedite immagini del matrimonio, celebrato la scorsa settimana sul Lago di Como.

