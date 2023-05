Elettra Lamborghini compie 29 anni, per il compleanno il marito le regala un auto: «Pazzo». Poi la sorpresa per i fan

Elettra Lamborghini compie 29 anni, e cosa le arriva in regalo dal marito? Un auto. Con un enorme fiocco rosso dj Afrojack le ha fatto trovare in garage una grande vettura arancione. Un modello sportivo decisamente apprezzato dalla festeggiata che reagisce con un «Pazzoooo». L’auto sportiva cabrio, manco a dirlo, non è del parco macchine di famiglia ma arricchirà la collezione di Elettra.

Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulla sorella Ginevra al Gf Vip: «Il bene non si dimostra così»

Elettra Lamborghini compie 29 anni, il particolare regalo del marito

Niente super party per Elettra che ha preferito festeggiare il suo compleanno a casa con la sua famiglia e il suo innamorato marito che su Instagram le scrive «Buon compleanno al mio sole, alla mia adorabile moglie». Come torta è stata scelta una cake sulle tonalità del giallo, arancio, rosso con una sexy Elettra in cima di pasta da zucchero a chiudere l'opera.

La sorpresa per i fan

Poi, abbandonato il look casual con il quale ha festeggiato a casa con gli affetti più cari, la cantante ha voluto festeggiare anche con i suoi oltre 7 milioni di follower.