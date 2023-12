Eleonora Giorgi: «Ho scoperto di avere un tumore grazie a un colpo di tosse. Ho paura, ma cercherò di confortare tutti i malati»

Dopo l'annuncio del tumore al pancreas a Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi è stata oggi ospite a Verissimo per parlare della sua malattia e per ringraziare tutti i fan per l'affetto dimostrato. Intervistata da Silvia Toffanin, l'attrice ha raccontato come ha scoperto di essere malata e come ha intenzione di affrontare questo periodo della sua vita.

Eleonora Giorgi, dal film con Fellini al David di Donatello per Borotalco, passando per i figli e la malattia: chi è l'attrice ospite a Verissimo

L'intervista

Un tumore scoperto per caso, grazie a un colpo di tosse.

Un tumore che però non la fermerà, come affermato da lei stessa. Ospite a Verissimo, Elisabetta Giorgi ha raccontato di come ha scoperto la malattia e come ha intenzione di affrontarla: «L'ho scoperto per puro caso. Dopo il mio compleanno ho fatto una mammografia. Mentre ero lì ho iniziato a tossire e il medico mi ha detto di fare una tac. Non ho metastasi, quindi posso operarmi. Dovrò fare un ciclo di chemio e poi potrò operarmi. Credo nella scienza, mi affido totalmente. Da quando mi hanno fatto questa diagnosi mi sembra di essere in un film. Voglio continuare a fare il personaggio di una malata. Tornerò qui con una parrucca. Spero di portare compagnia e conforto al pubblico e ai malati». Nonostante la sua determinazione e la sua forza, l'attrice ha però ammesso di avere paura: «Oggi ho paura. So che sarò spossata, che potrò avere la nausea. Cercherò di conviverci. Sarà un'occasione per stare a casa, riposata. Cerco di vedere l'aspetto positivo, cerco di navigare passo a passo. Ora voglio vivere il presente».