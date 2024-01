E.T. l'extra-terrestre, il film simbolo degli anni '80

Mercoledì 3 Gennaio 2024, 11:50

Il film "E.T. l'extra-terrestre" è una commovente storia di amicizia tra un ragazzino di nome Elliott e un alieno, soprannominato E.T., accidentalmente lasciato sulla Terra da una spedizione aliena. Il film, diretto da Steven Spielberg nel 1982, racconta il legame emotivo che si sviluppa tra i due e il desiderio di E.T. di tornare a casa. La pellicola ha ottenuto un grande successo al botteghino e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, diventando un classico del cinema. La trama affronta temi profondi e valori universali, rendendolo un capolavoro degli anni '80 che ancora oggi emoziona il pubblico di tutte le generazioni.