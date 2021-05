Drusilla Gucci e il flirt con Damiano dei Maneskin: la D'Urso la stuzzica a Domenica Live

A Domenica Live, Drusilla Gucci, erede della dinastia Gucci, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, parla della presunta storia con Damiano dei Maneskin: «Non so da dove sia nata questa storia, non lo conosco neanche». Voci insistenti, rimbalzate sui social e non solo, la vorrebbero fidanzata con il cantante.

Drusilla Gucci a Domenica Live: «Colleziono teschi e ossa di animali»

Barbara D’Urso indaga e cerca di stuzzicarla. Drusilla Gucci non si fa tentare: «Conosco le canzoni. È un bel ragazzo ma non lo conosco. Io guardo l’interiorità più dell’esteriorità». La conduttrice continua a domandare. E Drusilla Gucci racconta: «Ora sono single. Ho avuto tre relazioni, tutte lunghe. Non contemplo relazioni di tre mesi. Sono vintage. Mi piacciono le storie vere. Mi piacciono tutte persone molto particolari».

Barbara D’Urso le dice: «So che hai un corteggiatore». Drusilla Gucci replica: «Ho un corteggiatore? Ne avrò tanti». La conduttrice, allora, rivela l'identità del corteggiatore. Sarebbe il visconte Ferdinando Guglielmotti, storico corteggiatore anche della D’Urso e, anche lui, ex naufrago nel medesimo reality. Drusilla Gucci si mostra sorpresa ma manifesta subito il suo disinteresse: «Qualcuno gli dica che… Non pensavo nemmeno fosse possibile, data la mia giovane età». E quindi Barbara D’Urso ribadisce il “no” della giovane al Visconte. Nell’incontro si parla di amore ma non solo, anche delle passioni particolari della giovane, a partire dal collezionismo di ossa. Drusilla Gucci confida: «Tengo le ossa di animali in camera. Ho il teschio di un gatto, le corna di un capriolo, l’osso del pene di un raccoon».

A sorpresa, in studio entra anche la mamma di Drusilla, Stefania Gucci: «Da piccola non giocava con le bambole, ma con i ragni. Aveva un ratto finto enorme». E si parla anche di fantasmi. Stefania Gucci conferma la presenza di spiriti in casa, già rivelata dalla figlia: «C’è un fantasma nel mio bagno. Io ci sono abituata. Una mia amica, che è una sensitiva, disse che sentiva un’energia particolare e chiese di usare un altro bagno».

