Da noi.. a ruota libera, gli ospiti di domenica 19 novembre: da Claudia Pandolfi a Diego Dalla Palma

Nuovo appuntamento domenica 19 novembre, alle 17.20 su Rai 1 con “Da noi... a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Da noi... a ruota libera, gli ospiti di domenica 19

Questa settimana, saranno ospiti: Selvaggia Lucarelli, scrittrice, blogger, conduttrice in tv e in radio, anche in questa stagione sta rivestendo il ruolo di giurata nel varietà del sabato sera di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”; Claudia Pandolfi, Giacomo Giorgio, Emanuele Di Stefano, protagonisti di “Noi siamo leggenda”, il nuovo teen drama che arriva su Rai 2 e Rai Play dal 22 novembre, diretto da Carmine Elia (“Mare fuori”, “La porta rossa”) che racconta le storie di un gruppo di adolescenti fuori dal comune, con i loro problemi e le difficoltà che devono affrontare nel diventare adulti; Diego dalla Palma, esperto di make up, imprenditore e personaggio tv, ha debuttato a teatro con lo spettacolo da lui scritto e interpretato “Bellezza imperfetta - Fra vacche e stelle”.