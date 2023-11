Chi l'ha visto, Sciarelli mette a tacere le critiche sulla frase "Per te bruceremo tutto"

Giovedì 23 Novembre 2023, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 08:13

A Chi l'ha visto, Federica Sciarelli si è vista costretta ad intervenire sulle polemiche che hanno riguardato le parole di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia - uccisa barbaramente a coltellate dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Ebbene, la conduttrice del programma di Rai 3 ha fatto un inciso sulla questione, spegnendo l'aspro dibattito che si è acceso dopo le parole della ragazza. Ma cosa aveva mai detto Elena? E perché mai la Sciarelli è stata 'costretta' ad intervenire? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



