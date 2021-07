Stasera in tv, mercoledì 14 luglio su Rai 3 «Speciale Chi l'ha visto?»: curiosità e anticipazioni del programma

Mercoledì 14 Luglio 2021, 13:41

Stasera in tv andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il programma «Speciale Chi l'ha visto?». un documentario che mescolerà le tappe della vita, di una scomparsa e di una misteriosa morte con i fatti che hanno caratterizzato la storia dell’Italia dal 1990 ad oggi.

Le anticipazioni

La puntata ripercorrerà la storia di Federica Farinella. La trasmissione racconterà chi era e che cosa è successo a questa bellissima e giovane donna che voleva diventare una stella della televisione. Ma ci sarà anche spazio per le immagini di avvenimenti e curiosità che vanno dalla cronaca, alla politica allo sport.

La morte di Federica Farinella

Federica, modella di Asti, aveva 30 anni quando sparì, il 2 settembre 2001, dalla casa di famiglia, in campagna. Il suo è rimasto un caso irrisolto fino al 29 dicembre 2020. Quel giorno il papà Francesco, 83 anni, venne a sapere da un maresciallo dei carabinieri che le ossa ritrovate da un cacciatore nei boschi di Camerano Casasco, ad Asti, appartenevano a sua figlia Federica, a cinque-seicento metri dal podere dove scomparve. La cosa fu certificata dalla prova del dna. Ma la procura decise che il caso era chiuso: e che rimaneva un caso di suicidio. La famiglia, invece, non ha mai creduto a questa ipotesi e vuole capire come sono andate realmente le cose.