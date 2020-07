"Che tempo che fa", Fabio Fazio star dei social...anche quando non va in onda

Fabio Fazio star dei social anche se... non c'è. Il programma della televisione italiana con più commenti e visualizzazioni del mese di giugno è stato infatti Che tempo che fa, che in quel mese non è andato in onda. Secondo la classifica mensile realizzata da Sensemakers per Prima Comunucazione, ha portato a casa 4,2 milioni di interazioni sulle quattro principali piattaforme battendo la concorrenza. E la cosa da sottolineare, appunto, è che nel mese di giugno la trasmissione non è andata in onda: l’ultima puntata infatti è stata quella di domenica 24 maggio.

Il talk era già stato leader ad aprile, ma in quel momento svolgeva il suo compito di servizio pubblico informando sopratutto sul Covid. Non era mai successo che risultasse prima una trasmissione non in onda. Sul podio a giugno si piazzano comunque 'Amici', che conseguendo 2,8 milioni di interazioni attivate sulle quattro piattaforme e 'Uomini e Donne', che ha sempre Maria De Filippi quale moderatrice e regista in campo. La trasmissione ha riscosso 2,2 milioni di interazioni, soffiando di nuovo la poltrona a 'Le Iene', quarte con 2,1 milioni di interazioni, davanti a 'Verissimo' e 'Striscia La Notizia'. Il tutto in una top quindici in cui la novità 'Made in Sud' è decima, mentre è già nona prima di iniziare 'Temptation Island', la croccante trasmissione sul tradimento condotta da Filippo Bisciglia. Nelle posizioni di vertice, quindi, alla fine si sono collocate cinque trasmissioni della Rai, otto di Mediaset, una de La7 ('Propaganda Live', all'ottavo posto) e una di Sky ('X Factor', già in fase di casting, all'undicesima piazza).

