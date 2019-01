Casa di carta, riprese a Firenze: assalto dei fan al Professore e a Berlino

Ultimo aggiornamento: 13:46

Assalto dei fan della Casa di carta in Piazza Duomo a Firenze per le riprese della popolare serie Netflix che racconta la rapina alla zecca di Stato di Madrid.Iniziate all'alba, le riprese hanno attirato centinaia di curiosi, ma soprattutto giovani fan, e comportato alcuni disagi. E, nonostante l'area occupata dalla troupe fosse transennata, con polizia municipale e agenti della sicurezza della produzione impegnati a tenere a distanza la folla di giovani, è bastato un attimo a un gruppo di giovanissime per superare le transenne e accerchiare i due protagonisti sulla scena.E' successo, quando i due attori, il 'Professore' interpretato da Álvaro Morte e Pedro Alonso nei panni di 'Berlino', personaggio morto alla fine della rapina nella seconda stagione della serie, si sono avvicinati alle transenne per qualche selfie. Il tutto è durato pochissimi minuti: la folla è stata allontanate e la troupe ha potuto riprendere le riprese. La riprese si sposteranno poi al Piazzale Michelangelo.