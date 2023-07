Carlo Amleto, da Zelig a De Martino: "Dopo il Tg0, ora vi faccio ridere con le canzoni"

Sabato 29 Luglio 2023, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 17:58

Carlo Amleto, comico siciliano di solida scuola attoriale classica (allievo della Paolo Grassi), è una delle rivelazioni della tv: i successi con Zelig e Bar Stella con il TgZero, ora il disco buono per il teatro-canzone "Facciamo che ero io".

"Un album con canzoni come "Con o senza picanto" che si alimentano - dice Carlo Amleto (Giammusso il cognome del 30enne di Caltanissetta) - dell'osservazione della realtà. Il Tg0? Nato quando frequentavo la scuola di recitazione Paolo Grassi a Milano, gli speaker dei tg nazionali hanno un loro ritmo e io sono un musicista, pianista jazz fan assoluto di Ray Charles. Io parto dal ritmo e dal suono delle parole dei giornalisti e li trasformo: dal tg si passa alla canzone o al balletto".

I riferimenti di Carlo Amleto sono chiari: Troisi, ma anche Gaber... "Beh, il teatro-canzone è lui. Ma anche Elio e le Storie Tese". Parla, il siciliano, del suo nome: "Nonno era un falegname fan di Shakespeare: abbiamo anche una Ofelia in famiglia. C'è anche chi dice fosse sicialiano, il Bardo..." E' in tour con il suo show, dopo i grandi successi in tv e l'8 settembre sarà a Casperia. Con Stefano De Martino a Bar Stella si esibisce con i Contenuti Zero. "E' un gruppo nato all'accademia Paolo Grassi: attori che si preparavano a calcare le scene del teatro drammatico e si divertivano a fare sketch". Con o senza picanto...