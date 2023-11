Ballando con le stelle, Spollon: «Non sarò nella prossima puntata di Blanca»

Standing ovation per Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon ballerini per una notte della terza puntata di Ballando con le Stelle, dopo solo due ore di prove .

Nonostante il forfait di Edwige Fenech, ammalata ed impossibilitata a rispettare gli impegni presi col programma, Milly Carlucci non demorde, portando in scena Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon. Quella che la conduttrice aveva descritto come “una sorpresa davvero interessante” si rivela, in effetti, estremamente efficace.

Aspettative confermate o addirittura oltrepassate evidenziate anche dalle mosse di Paolo Belli che, a fine esibizione, si avvicina ai due con un foglio da firmare richiedendone la partecipazione come concorrenti alla prossima stagione di ballando.

Le serie

Insieme nel cast della serie “Blanca” in onda su Rai 1, Blanca e Sebastiano (corrispettivi nomi dei loro personaggi sul set), trionfano nel sabato sera di Ballando con le stelle; ottenendo all’unanimità dai giurati un 10 all’esibizione.

Prevista per il 9 novembre l’ultima puntata di Blanca , a gennaio l’inizio della terza stagione di DOC 3 con Spollon.

Maria Chiara Giannetta sarà, invece, nuovamente Anna Olivieri in Don Matteo.

Alcune brevi clip (mini spoiler) su queste serie sono state presentate nel video introduttivo. Tra queste spicca la dichiarazione di Pierpaolo: «Non sarò nella prossima puntata di Blanca». Poi prosegue tranquillizzando il pubblico; tornerà ad indossare il camice nella nuova serie di DOC 3.

Proprio sulla penultima puntata di “Blanca”, la domanda in diretta di Guillermo Mariotto: «Dimmi che non sei morto ieri sera».

«Nelle serie non si sa mai» ha risposto Pierpaolo Spollon.