Amadeus, il contratto con la Rai in scadenza: spunta l'offerta di Nove (con prime time ed evento musicale)

Non solo un’offerta economica più che allettante, ma anche la possibilità di guidare una struttura dove poter creare l’intrattenimento della televisione pubblica del futuro a 360° gradi compreso l’aspetto digital e radiofonico, che tradotto significa totale libertà artistica per nuove idee e format. Queste sono le condizioni che la Rai offre ad Amadeus per rimanere a giocare in casa ora che il suo contratto sta per scadere. Confermati anche “Affari Tuoi”, “I soliti ignoti” e possibili prime serate, magari in coppia con Fiorello. E in questo momento cruciale per il futuro della Rai oltre che del conduttore fioccano le proposte, ma non da Mediaset, storica rivale dell’azienda di viale Mazzini, ma da Discovery.

La mossa di Discovery

Stando ai retroscena riportati da TvBlog.it, l’offerta del canale Nove prevede un evento musicale e uno spazio nella fascia oraria tra le 20.30 e le 21.30 (il cosiddetto access prime time).

Un orario che coincide con il programma da record “Affari Tuoi” di Rai1 condotto proprio da Amadeus e che Discovery sogna di attirare a sé già da un po’. Dopo aver “preso” Fabio Fazio e il suo “Che tempo che fa” con annesso pubblico fedele al talk da oltre vent’anni e aver compiuto il salto di share tra le reti nazionali la domenica sera, ora l’obiettivo da conquistare è l’ex direttore artistico di Sanremo.

Davanti a un bivio

Amadeus è il volto rassicurante per eccellenza per gli italiani, quasi un membro della famiglia. Cenano insieme a lui scartando i famosi pacchi e vanno a dormire a suon di musica tra i cinque Festival di Sanremo da lui condotti e le serate pop all’Arena Suzuki. Se a questo si aggiunge l’ironia quasi un po’ inaspettata venuta fuori dall’incontro artistico con il comico siciliano, la maturità artistica e una lungimiranza nel riconoscere talenti in erba è scontato pensare che la Rai non si lascerà scappare così facilmente il re degli ascolti.