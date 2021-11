All together now, scontro infuocato tra Renga e la cantante: «Ti buco le ruote»

"All together now" è entrato nel vivo della competizione. Tra i protagonisti più discussi c'è Michelle Perera finita alla ribalta delle cronache per il suo "avvertimento" a Renga: «Ti buco le ruote».

