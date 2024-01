Al Bano Carrisi: «Giulia Cecchettin? Non conosco la storia». Bianca Berlinguer incredula

Giovedì 11 Gennaio 2024, 08:59

L'omicidio di Giulia Cecchettin è senz'altro una delle tragedie che più di tutte, negli ultimi anni, hanno colpito l'immaginario pubblico, tanto che difficilmente possiamo immaginarci che esista qualche italiano che non ne conosce la storie: tra questi sembra esserci stranamente Al Bano Carrisi che, ospite in televisione da Bianca Berlinguer, ha confessato di non saperne assolutamente niente. Ma come avrà fatto il celebre cantante a rimanere totalmente ignaro di una vicenda che ha occupato le pagine di tutti i quotidiani, i titoli dei telegiornali e una quantità incredibile di spazio web per settimane? Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB



