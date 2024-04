Affari tuoi, la fortuna della concorrente del pacco 12 lascia di stucco Amadeus: «Facciamola giocare subito»

Lunedì 8 Aprile 2024, 09:38

Fa discutere la partita di Alice dalla Valle d'Aosta, che ha giocato ad Affari Tuoi lo scorso 7 aprile ma, più di ogni altra cosa, a stupire tutti è stata la pacchista proveniente dalla Lombardia, proprietaria del pacco numero 12. Non è la prima volta infatti che la donna si ritrova nel pacco una cifra gigantesca, quella massima in gioco durante il programma. Tanto è vero che se n'è accorto anche il conduttore che, rivolgendosi al notaio, ha chiesto di farla subito giocare, data la sua fortuna nel prendere i pacchi rossi più alti... Ma cosa sarà mai successo ad Eleonora durante la partita di Alice? Andiamo a scoprirlo insieme. Si tratta di un qualcosa che sembra sfidare le leggi della statistica. Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



