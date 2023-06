Affari tuoi, Dario e Concetta perdono tutto. Amadeus: «Non ho mai visto una cosa del genere»

Mercoledì 7 Giugno 2023, 11:16

Quella andata in onda martedì 6 giugno, è stata una puntata davvero sfortunata per Concetta e Dario, i concorrenti di Affari Tuoi. Dopo soltanto 20 minuti di game show, i giocatori avevano già aperto tutti i pacchi rossi, rimanendo con i soli pacchi blu di importo basso. "Ragazzi, io non ho mai visto una cosa del genere. Incredibile" ha esclamato lo stesso Amadeus. Nel loro pacco si è poi scoperto che c'erano zero euro. La coppia ha perso anche nel gioco della Regione Fortunata, scegliendo la Liguria invece del Lazio e perdendo la possibilità di vincere 100mila euro. "Ha della comicità questa puntata" ha twittato un utente. Ma, nonostante la chiusura senza un bottino degno di nota, è stato un finale di stagione scoppiettante: la trasmissione quest'anno ha ottenuto un record di ascolti, con una media di oltre 5 milioni di spettatori. "È la prima volta che mi dispiace che Affari Tuoi sia finito! Bravo Amadeus!" ha scritto un utente su Twitter.

