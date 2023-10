Marte, la Nasa commenta le immagini misteriose: «È alto 2 chilometri»

Lunedì 2 Ottobre 2023, 12:29

Gli scienziati hanno individuato su Marte un "diavolo" alto due chilometri. Lo spettacolare fenomeno osservato dal rover Perseverance della NASA è risultato essere un "dust devil" che, come testimonia il filmato, si muoveva attraverso il paesaggio marziano attorno al cratere Jezero. I "dust devil" su Marte, molto più deboli e piccoli rispetto ai tornado terrestri, sono uno dei meccanismi che spostano e distribuiscono la polvere sul pianeta rosso. Gli scienziati li studiano per comprendere al meglio l'atmosfera marziana e migliorare i modelli meteorologici. Il "dust devil" individuato era situato a circa quattro chilometri di distanza e aveva una larghezza di circa 60 metri. Anche se nelle immagini si vede solo la parte inferiore del vortice in movimento, gli scienziati sono stati in grado di stimarne l'altezza totale, che potrebbe essere di circa 2 chilometri. Questi fenomeni atmosferici, che si verificano anche sulla Terra, si formano quando le correnti ascendenti di aria calda si mescolano con colonne discendenti di aria più fresca. Su Marte, i "dust devil" possono crescere molto più grandi rispetto a quelli terrestri e sono più evidenti durante la primavera e l'estate. Il rover Perseverance e il rover Curiosity della NASA monitorano costantemente la loro presenza, scattando immagini in bianco e nero per ridurre la quantità di dati trasmessi sulla Terra.