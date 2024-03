Singapore, i 40enni tornano a scuola per studiare l'Intelligenza Artificiale: i nuovi diplomi finanziati dal governo

Mercoledì 6 Marzo 2024, 11:46

Il vice primo ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha annunciato il 16 febbraio scorso un nuovo incremento nel programma SkillsFuture per i cittadini di età pari o superiore a 40 anni. Per sostenere la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e catalizzare ulteriormente le attività legate a questo nuovo mondo, nei prossimi cinque anni verrà investito più di 1 miliardo di dollari nell’elaborazione dell’intelligenza artificiale, nei talenti e nello sviluppo del settore. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di SkillsFuture, avviato nel 2015, che ha visto un aumento della partecipazione alla formazione dal 35% al 50% dal suo inizio fino al 2022. L'obiettivo è rispondere ai rapidi cambiamenti nel mondo del lavoro dovuti all'evoluzione tecnologica, mantenendo la forza lavoro di Singapore al passo con le nuove competenze richieste. Soprattutto dopo la previsioni di licenziamenti in molti settori, in particolare quelli tecnologici.