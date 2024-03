Neuralink, paziente tetraplegico gioca a scacchi con la mente grazie a un chip

Giovedì 21 Marzo 2024, 14:32

Neuralink ha posizionato su un ragazzo di 29 anni il suo primo impianto cerebrale. Si chiama Noland Arbaugh ed è diventato tetraplegico a causa di un incidente avvenuto durante un'immersione in un lago. Lo strumento realizzato dall'azienda statunitense, fondata da Elon Musk, gli permette di giocare a scacchi o a Civilization, il suo videogioco preferito, ma anche di prendere lezioni di giapponese e francese e di controllare il mouse di un computer da solo. "Adoro giocare a scacchi e questa è una delle cose che mi avete permesso di fare e per cui non ero in grado negli ultimi anni. Dovevo usare un bastone per la bocca ma adesso posso farlo con il mio cervello", ha raccontato il ragazzo in un video pubblicato su YouTube da Neuralink. Assieme a lui c'era anche l'ingegnere Bliss Chapman. "Potete vedere il cursore muoversi nello schermo. Lo faccio io, è figo". "Una delle prime volte che mi avete dato completo controllo sono stato sveglio fino alle 6 del mattino, giocando a Civilization 6". "Ora sono telecinetico, è figo, è davvero figo, io e i miei amici siamo entusiasti", ha detto ancora il 29enne. "C'è ancora molto lavoro da fare ma ha già cambiato la mia vita. E credo che le persone che stanno pensando di prendere parte alle sperimentazioni sull'uomo o di trovare un modo di aiutare, di fare la propria parte...questa è la ragione per cui ho deciso di partecipare. Perché volevo solo aiutare, volevo essere parte di qualcosa che sento cambierà il mondo". (LaPresse)