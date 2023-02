Netflix, addio account condiviso? Da marzo nuove regole per accedere alla piattaforma: password "familiari" e controlli sugli accessi

Netflix ora fa sul serio. La piattaforma online che qualche settimana fa aveva preannunciato un cambio di marcia circa la condivisione dei suoi contenuti e delle relative password di accesso, ieri ha comunicato che le novità inizieranno dal prossimo marzo. Ci sarà una stretta sulle password condivise e nuove regole per lo sharing.

Le novità si articoleranno su due concetti principali: quello che Netflix chiama “nucleo domestico” e la tecnologia che servirà per attuarlo. Annunciata ad inizio anno e già sperimentata in alcuni Paesi del mondo, Netflix introdurrà quindi anche in Italia una politica diversa nella condivisione delle password per accedere all’account e alla visione dei programmi. Entreranno in vigore anche da noi limitazioni per collegarsi tramite dispositivi diversi e in luoghi diversi. Netflix annuncia l’introduzione del concetto di “nucleo domestico” ovvero «un gruppo di persone che vivono nella stessa posizione del titolare dell’account». Al nucleo domestico verrà associata la «posizione principale dell’account”» stabilita al momento della sua creazione attraverso la rete wifi su cui si effettua per la prima volta l’accesso. Attraverso il tracciamento dell’indirizzo Ip e le Id dei dispositivi, saranno considerati parte del nucleo domestico tutti i dispositivi che accedono all’account dalla stessa posizione principale, almeno una volta ogni 31 giorni.

Netflix, la novità

La nota della compagnia è molto chiara: «Le persone al di fuori del nucleo domestico dovranno usare un account proprio per guardare Netflix». La visione dello streaming su dispositivi esterni al nucleo domestico verrà bloccata e sottoposta a verifica. Per effettuare la verifica, al momento dell’accesso “sospetto”, Netflix invierà un link all’indirizzo email o al numero di telefono associati al titolare dell’account principale, con il quale si otterrà un codice di verifica a quattro cifre, da inserire sul dispositivo da cui è stato richiesto entro 15 minuti.