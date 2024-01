Meta, gli utenti europei potranno scollegare le informazioni Facebook-Instagram

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 08:53

«Le persone che utilizzano Instagram e Facebook nell'UE, nell'EEA e in Svizzera avranno presto diverse opzioni su come gestire le loro esperienze attraverso i prodotti Meta. Queste scelte sono offerte per rispettare i requisiti del DMA, che entrerà in vigore nel marzo 2024». Questo l'annuncio ufficiale dell'azienda attraverso il proprio blog: «Le persone riceveranno notifiche nelle prossime settimane per informarle sulla possibilità di scegliere se desiderano condividere informazioni tra i servizi». Ecco l'elenco di alcune delle scelte che gli utenti potranno fare includono:

Uso delle informazioni tra Facebook e Instagram: Chi ha già scelto di collegare i propri account di Instagram e Facebook potrà decidere di continuare a collegare i loro account tramite il nostro Accounts Center in modo che le informazioni siano utilizzate su entrambi gli account, oppure di gestire separatamente i loro account di Instagram e Facebook in modo che le informazioni non siano più condivise tra gli account.

Facebook Messenger: Chi utilizza Facebook Messenger potrà scegliere se desidera continuare a utilizzare Facebook Messenger con il proprio account Facebook, oppure se preferisce creare un nuovo account Messenger autonomo.

Facebook Marketplace: Chi utilizza Facebook Marketplace avrà la possibilità di scegliere tra un'esperienza di Marketplace che utilizza le informazioni di Facebook o no. Per coloro che scelgono di utilizzare le informazioni di Facebook per la loro esperienza su Marketplace, l'esperienza attuale rimarrà invariata.

Facebook Gaming: Chi gioca ai giochi su Facebook potrà scegliere tra un'esperienza di gioco che utilizza le informazioni di Facebook o un'esperienza senza le informazioni di Facebook.

Pubblicità: Le persone nell'UE, nell'EEA e in Svizzera hanno la possibilità di utilizzare Instagram e Facebook gratuitamente con annunci pubblicitari o sottoscrivere un abbonamento per smettere di vedere gli annunci.

«Oltre a queste nuove scelte - conclude Meta - tutti coloro che utilizzano i servizi di Facebook e Instagram continueranno a beneficiare di un'ampia gamma di strumenti esistenti per avere il controllo sulle informazioni che condividono e su come vengono elaborate i loro dati. Meta si impegna a conformarsi all'evoluzione della normativa europea e sostiene gli obiettivi del DMA per promuovere la concorrenza e l'equità nei mercati digitali. La società lavorerà duramente per garantire la conformità dei suoi prodotti nel rispetto del DMA, coinvolgendo un ampio team trasversale composto da dipendenti senior provenienti da tutto il mondo e da tutte le app della famiglia Meta».