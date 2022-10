Instagram down, account bloccati e follower "scomparsi": cosa sta succedendo. I problemi iniziati verso le 14

Instagram down è di nuovo l'hashtag virale: secondo quanto riportano molti utenti su Twitter, il social sta riscontrando dei problemi con account disabilitati e follower "scomparsi" all'improvviso. Molti profili sarebbero stati bloccati senza ragione: qualcuno ipotizza una retata contro i profili fake che però avrebbe provocato dei problemi a tanti utilizzatori.

Secondo il sito DownDetector, che tiene traccia dei disservizi online, i problemi sono iniziati intorno alle 14 circa ora italiana e stanno interessando la piattaforma a livello globale. Il motivo dell'interruzione non è chiaro.

Facebook down, migliaia di segnalazioni: problemi di caricamento

guarda zuckerberg se è uno scherzo di halloween ti dico subito che a me non fa ridere manco per il cazzo. #instagramdown pic.twitter.com/iYH0FyxHBV

— Mimi⁷ 👩🏻‍🚀 (@lovedjiminn) October 31, 2022