Barcellona, presentati i nuovi smartphone della serie Xiaomi 14

Lunedì 26 Febbraio 2024, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 11:37

Xiaomi da Barcellona ha lanciato gli ultimi modelli di smartphone, la Xiaomi 14 Series, che punta sulla connettività e la qualità delle immagini. Sul palco dell'International Barcelona Convention Center è salito anche William Lu, Partner and President di Xiaomi Corporation, che ha presentato ai mercati internazionali la nuova strategia di gruppo, incentrata sulla connettività intelligente tra i diversi dispositivi della "smart life". A partire dai nuovi smartphone.

"Abbiamo principalmente due obiettivi in mente - ha detto ad askanews Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia - il primo è quello di presentare una serie di prodotti tecnologicamente all'avanguardia come facciamo ogni anno. Quest'anno la grossa novità è l'intelligenza artificiale ovviamente che in maniera proattiva impara dalle persone ed è lì per aiutarle. (TAGLIO) La seconda è la continuazione della nostra collaborazione con Leica che raggiunge qui nuovi livelli e permette veramente di portare una fotografia professionale nel mondo mobile".

Il modello Xiaomi 14 Ultra si ispira direttamente alle fotocamere tradizionali e offre strumenti di grande qualità anche per le riprese video, con standard professionali. Ma le potenzialità a livello di imaging sono un punto forte di tutti i modelli della serie. "La caratteristica principale di questa serie di prodotti - ha aggiunto il manager - sono le lenti Leica Summilux, lenti progettate insieme a Leica e che portano un setup professionale, una vera e propria ottica fotografica sul comparto mobile di uno smartphone".

L'evento a Barcellona, alla vigilia dell'apertura del WMC 2024, uno dei più importanti appuntamenti di telefonia mobile al mondo, è stata anche l'occasione per presentare i nuovi wearable di Xiaomi, e soprattutto la visione dell'azienda sull'intelligenza artificiale. "Tutte le iniziative che intraprendiamo - ha concluso Davide Lunardelli - hanno l'essere umano al centro. Ragion per cui abbiamo lanciato la strategia Human x Car x Home che va a integrare tutti gli aspetti della vita smart di una persona, perché non c'è intelligenza artificiale che tenga se non c'è un essere umano al centro".

Al centro del progetto di valorizzare delle componenti AI c'è il sistema operativo Xiaomi HyperOS, frutto di sette anni di lavoro che si concentra su quattro obiettivi principali: refactoring completo, connettività intelligente tra dispositivi, intelligenza proattiva e sicurezza end-to-end.