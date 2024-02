Tinder e ChatGPT insieme, l'accordo che rivoluziona le app per incontri

Sabato 24 Febbraio 2024, 14:39

Dall'amore virtuale a quello ultravirtuale. Tinder fa un passo in avanti e si accorda con ChatGPT. Match Group, società che controlla la nota app per incontri, ha annunciato un accordo con OpenAI per utilizzare appunto ChatGPT all'interno dei propri gruppi di lavoro. ⁠ ⁠Dopo le polemichein seguito alla notizia di un uomo che ha utilizzato l'intelligenza artificiale per parlare con 5.000 donne sulla piattaforma, Tinder rilancia. Il comunicato stampa per annunciare l'accordo è stato scritto infatti con l'ausilio di ChatGPT: «Sono entusiasta che Match Group sia abbinato a me - ha scherzato ChatGPT. Insieme non stiamo solo rompendo il ghiaccio; lo stiamo sciogliendo». Match Group prevede di impiegare la tecnologia AI, in particolare ChatGPT-4, per supportare in una serie di compiti quotidiani che includono codifica, design, analisi e comunicazioni. L'accesso agli strumenti OpenAI sarà riservato ai dipendenti formati e autorizzati, per garantire la protezione dei dati aziendali.