Amazon, idee regalo last minute per non arrivare a Natale a mani vuote

Manca sempre meno a Natale e il tempo per comprare regali sta per esaurisi. Fra vie dello shopping intasate e restrizioni varie, acquistare online può essere la soluzione ideale per risparmiare tempo e denaro, scongiurando il pericolo di arrivare a mani vuote alla sera della Vigilia. Proprio per questo Amazon ha lanciato le offerte di Natale: un'occasione imperdibile per fare bella figura alla festa più attesa dell'anno, restando comodamente a casa propria. E con Amazon Prime diventa tutto ancora più semplice, grazie alla consegna gratuita e i tempi d'attesa ridotti: il consiglio è di usufruire del mese di prova gratis per testare tutti i vantaggi del programma.

Offerte di Natale: scopri tutte le idee regalo su Amazon

Quando si parla di Amazon il pensiero vola subito ad Alexa, l'assistente vocale intelligente, regalo di Natale ideale per due motivi: piace a tutti (grandi e piccini) e costa il giusto. Il nuovo Echo Dot (4ª generazione), l'altoparlante intelligente che porterà Alexa nelle vostre case, è in vendita ancora per pochi giorni con un incredibile sconto del 50%: in altre parole, a metà prezzo.

Regalo molto gradito, soprattutto da chi ama la cura della casa, è sicuramente iRobot Roomba 692, aspirapolvere robot con connessione Wi-Fi, adatto a pavimenti e tappeti. Si tratta di un autentico must have per la pulizia della casa, l'aiuto intelligente di cui si ha sempre bisogno: impara le tue abitudini di pulizia e suggerisce programmi per soddisfare le tue esigenze; si preoccupa anche di ciò che a te potrebbe sfuggire, come la pulizia extra durante la stagione delle allergie. Grazie alle offerte di Natale potete acquistarlo risparmiando 70€ sul prezzo orginale. Ed è anche compatibile con Alexa e Google Assistant: iRobot Roomba 692 pulisce al suono della tua voce!

I giovani ormai non escono di casa senza i propri auricolari e il Natale può essere l'occasione ideale per regalarne di nuovi, magari senza fili con tecnologia Bluethoot. Amazon ha pensato anche a questo e fra le sue offerte di Natale propone Bluedio Auricolari Bluetooth, Hi (Hurricane) Cuffie TWS Mini Bluetooth 5.0 a un prezzo davvero conveniente. Bluedio introduce una nuovissima tecnologia di riconoscimento del viso per controllare pausa e riproduzione della musica: quando togli l'auricolare destro la musica si interromperà, quando lo indossi la musica continuerà a suonare.

Gli amanti della lettura apprezzeranno sicuramente Kindle Paperwhite: più sottile e leggero che mai, con uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. È resistente all'acqua e una singola ricarica dura settimane, non solo poche ore. Grazie alle offerte di Natale di Amazon potrete acquistarlo a un prezzo davvero speciale.

Lo smartwatch ormai non più un articolo esclusivo per gli amanti del fitness, ma un accessorio molto elegante e apprezzato anche dagli esperti di moda. Su Amazon ce ne sono di tutti i tipi, ma fra i più convenienti per il rapporto qualità prezzo troviamo UMIDIGI Uwatch3, con ampio touchscreen da 1.3 pollici e quattro quadranti di orologio tra cui scegliere. Uwatch3 supporta nove funzioni: sport, fitness, passeggiate, spinning, corsa, yoga, escursione, arrampicata, tapis roulant, bici. Questo orologio include funzioni molto pratiche come il controllo della musica, la sveglia, la modalità relax anche l'allenamento sotto stress. Su Amazon si può acquistare con uno sconto del 28%.

