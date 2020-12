Amazon, i migliori regali di Natale per uomo fino al 23 dicembre

Ultimi dieci giorni per trovare il regalo perfetto, quello più adatto, la sorpresa, il dono che potrebbe far felice la persona a cui decidiamo di regalarlo. In questi giorni frenetici, dove le vie dello shopping sono affollate, si può optare per uno shopping online, cercando tra le tantissime offerte di Amazon che fino al 23 dicembre propone prezzi speciali.

Se state cercando un regalo per il vostro lui, per il vostro papà o nonno, un amico speciale, ecco una lista di proposte che abbiamo scovato sul sito di Amazon. Una selezione veloce di 5 articoli che potrebbe far contenta la persona a cui si vuole bene: elettronica, abbigliamento, sport, smartphone, pc, tante le categorie imperdibili, dove cliccare alla ricerca del regalo migliore per questo Natale 2020.

Idee regalo: scopri tutte le offerte di Natale su Amazon fino al 23 dicembre

Ecco la lista su Amazon.

- Un buon libro è sempre un buon libro, che si può leggere comodamente anche in formato digitale su Kindle Oasis, con tonalità della luce regolabile, resistente all’acqua per leggere anche nella vasca da bagno o in piscina e wi-fi. Schermo da 7", design sottile, leggero ed ergonomico, con appositi pulsanti VoltaPagina.

- Un regalo gradito per guardare tutti i contenuti video, audio e multimediali che la Fire TV Stick rende possibile, collegando la chiavetta ad un qualsiasi televisore, che diventa smart. Fire Tv è dotata di telecomando vocale Alexa, con comandi per la TV, audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby Atmos, inoltre gli iscritti ad Amazon Prime hanno accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV.



- Sempre utile un trapano per qualsiasi lavoro in casa, ma anche per rinnovare lo strumento in caso di utilizzo professionale. Ecco il Bosch 06039C8101, trapano battente, avvitatore a batteria al litio, 1.350 giri/min, momento torcente ottimale grazie ai 20 diversi livelli di coppia per avvitare e livello massimo per forare legno, metallo e plastica. In dotazione 2 batterie al Litio da 18 V.

- E' vero ormai tutti gli smartphone sono dotati di app gratuite per la navigazione Gps, ma Tom Tom è il re dei navigatori Gps che offre una precisione ulteriore. Su Amazon, TomTom Via 62 per auto, display da 6 Pollici, mappe Europa, chiamate in vivavoce. Le informazioni sul traffico precise consentono al navigatore TomTom VIA di pianificare in modo intelligente i percorsi in base al traffico, avvisi anticipati quando ti stai avvicinando a un tutor o a un autovelox.

- Barba lunga o corta? Qualunque sia la scelta, Braun BT5242 è il regolabarba da uomo, che consente un'ottima rifinitura, ma anche di tagliare i capelli con lame affilate di lunga durata e 39 impostazioni di lunghezza.

